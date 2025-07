Retegui lascia l'Atalanta, chi al suo posto? Da Daghim a Lucca, le opzioni per il nuovo attaccante

Chi sarà il sostituto di Retegui all'Atalanta? Un gruzzolo importante e diverse idee per la Dea: caccia al nuovo attaccante.

Dopo aver ceduto Hojlund per 77 milioni nel 2023 e Koopmeiners nel 2024 per 58 milioni, l'Atalanta lascia andare Mateo Retegui, che giocherà in Arabia Saudita con la maglia dell'Al-Qadsiah per 67 milioni. Nuova cessione monstre per la Dea, che nel giro di due anni ha incassato ben 200 milioni per soli tre giocatori.

Con un gruzzolo importante nelle casse, derivante anche dalla cessione di Ruggeri all'Atletico Madrid per 17 milioni, l'Atalanta si muoverà ora per il sostituto di Retegui che non dovrà far rimpiangere il suo predecessore, appena laureatosi capocannoniere della Serie A. Senza l'italo-argentino, tra l'altro titolare della Nazionale italiano, il nuovo tecnico Juric aspetta il suo sostituto.

Quale? I nomi che circolano in questi giorni non sono tanti, con l'Atalanta che premerà ora sull'acceleratore per ingaggiare un nuovo bomber il prima possibile, così da assegnare a Juric una squadra completa che possa combattere al top in Serie A, Champions League e Coppa Italia.