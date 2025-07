Chi è Daghim, l'attaccante 'atipico' nel mirino dell'Atalanta per il dopo Retegui: caratteristiche, prezzo e numeri del classe 2005 del RB Salisburgo

Il classe 2005 del Salisburgo ha incantato anche in Champions. La Dea lo monitora per il dopo Retegui, ma il prezzo resta alto.

Adam Daghim, attaccante danese classe 2005 di proprietà del Salisburgo, è entrato nel mirino dell’Atalanta come possibile innesto per il reparto offensivo, in un mercato che potrebbe vedere la cessione di Mateo Retegui. A

Dotato di tecnica, velocità e duttilità tattica, Daghim si è messo in luce in Champions League e al Mondiale per Club, attirando l’interesse della Dea, che lo segue da oltre un anno. La valutazione del suo cartellino, fissata dal Salisburgo a 20 milioni di euro, resta alta, ma potrebbe essere oggetto di trattativa.

Cresciuto nell’Aarhus e passato poi al Liefering prima dell’approdo alla prima squadra del Salisburgo, Daghim ha già collezionato 81 presenze tra campionati danesi e austriaci, con 12 goal e altrettanti assist. Nazionale giovanile danese, ha origini palestinesi e potrebbe dover scegliere tra le due nazionali per il suo futuro internazionale.

L’Atalanta lo considera un profilo ideale da inserire nel progetto tecnico di Ivan Juric, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di attaccare sia centralmente sia sulle fasce.