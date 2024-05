Repubblica - Grandi manovre Napoli-Juventus: Di Lorenzo, Raspadori, Danilo e Chiesa al centro dei discorsi

Napoli e Juventus potrebbero dare vita a un'interessante collaborazione di mercato: Di Lorenzo, Raspadori, Danilo e Chiesa i nomi da tenere d'occhio.

Entrambe hanno intenzione di dare vita a un nuovo ciclo di vittorie, entrambe si apprestano ad annunciare il nuovo allenatore: i destini di Napoli e Juventus sono pronti a incrociarsi, soprattutto per quanto riguarda il contesto del mercato.

Un 'intreccio' sorto già con la nomina di Giovanni Manna, ufficializzato come nuovo direttore sportivo del club partenopeo dopo l'esperienza juventina; al Napoli sta per arrivare anche un altro ex bianconero, quell'Antonio Conte a lungo corteggiato da Aurelio De Laurentiis per la panchina.

Un 'asse' che potrebbe rinsaldarsi ulteriormente in vista dell'apertura del calciomercato estivo, con diversi nomi da monitorare sia da una parte che dall'altra.