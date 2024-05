Manna nuovo direttore sportivo del Napoli: è ufficiale, lungo contratto per l'ex Juventus

Dopo l'addio alla Juventus, Giovanni Manna è stato annunciato dal Napoli: sostituirà Meluso nel ruolo di direttore sportivo.

Il club partenopeo ha comunicato l'ingaggio dell'ex dirigente del club bianconero nella giornata di mercoledì 29 maggio, mettendo fine ad un lunga trafila prima dell'annuncio ufficiale.

Grande attesa per vedere all'opera il nuovo ds del Napoli: Manna avrà il compito di risvegliare la squara partenopea puntando sul calciomercato in entrata, ma non solo.