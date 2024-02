Rennes-Milan dove vederla: Sky, NOW, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Si gioca il secondo atto dei sedicesimi di Europa League: il Milan a Rennes, si gioca giovedì ore 18:45.

Trasferta francese per il Milan, impegnato nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Al Roazhon Park si gioca il secondo atto del confronto con il Rennes, con i 90 minuti di San Siro ad aver indirizzato la qualificazione verso Milano.

Il 3-0 firmato da Loftus-Cheek e Leao è un margine che andrà difeso oltralpe, anche per reagire in maniera istantanea alla sconfitta in campionato contro il Monza.

Occhio, però, a non sottovalutare un Rennes che soprattutto sul proprio campo è una squadra assai pericolosa, che sarà spinta da un ambiente incandescente.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni, dove vederlo in tv es streaming.