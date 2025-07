Renato Marin ha lasciato la Roma e giocherà con il PSG: i Campioni d'Europa lo ufficializzano

Chi è il nuovo portiere del PSG che lasciato la Roma per giocare con la squadra di Luis Enrique: accordo fino al 2030.

Renato Marin, che ha giocato nella Roma le sue ultime stagioni, ha appena firmato con il PSG fino al 2030. Nella giornata di giovedì 17 luglio, infatti, la società francese Campione d'Europa in carica ha confermato l'ingaggio del giovane portiere appena svincolatosi dai colleghi giallorossi. Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state confermate, per Luis Enrique un Under 21 di grande prospettiva si unisce alla sua squadra.

Ora il PSG può contare su due portieri italiani su tre, vista la presenza del titolarissimo Donnarumma e di Marin, nato in Brasile ma nel giro delle Nazionali giovanili azzurre da diverso tempo.

Per alcuni l'arrivo di Marin presuppone la cessione di Donnarumma se non subito, non appena il nuovo arrivato sarà giudicato pronto per sostituirlo come titolare, magari già nel corso del 2026. Intanto è stato confermato il suo acquisto in vista della nuova annata che per il PSG comincerà con la Supercoppa Europea prevista a Udine il 13 agosto.