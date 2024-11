La Juventus vuole Renato Marin: chi è il portiere della Roma Primavera che piace anche all'Inter

Per il futuro la Juve pensa a Renato Marin: è in scadenza a giugno e si è mossa anche l'Inter sul giovane portiere giallorosso.

Come spesso fatto in questi ultimi anni, la Juventus osserva con attenzione i prospetti più interessanti da poter inserire con la Next Gen per poi eventualmente il grande salto in prima squadra. E l'ultimo nome nella lista è Renato Marin, portiere della Roma Primavera.

Marin è considerato uno dei giovani portieri più interessanti nel panorama italiano ed è regolarmente convocato con la prima squadra giallorossa anche se non ha ancora mai debuttato.

Sul talento non c'è solo la Juventus ma anche l'Inter, che come riferisce Tuttosport, si è mossa e potrebbe sfidare i bianconeri per provare ad ingaggiare il portiere.

L'articolo prosegue qui sotto

Molto abile con i piedi e un passato nel futsal, ecco chi è Renato Marin e perché la Juve è interessata.