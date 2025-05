Reijnders all’ultima a San Siro con il Milan? I dubbi tra voci di mercato e gli abbracci con i compagni

Reijnders è stato tra i pochi giocatori del Milan a salvarsi in una stagione deludente: per lui si sono fatte sempre più intense le voci di mercato.

E’ ufficialmente giunta al termine una stagione, quella del Milan, che andrà agli archivi come una delle più deludenti degli ultimi anni.

La compagine rossonera ha vinto la Supercoppa Italiana e si è spinta fino in finale di Coppa Italia, ma in Champions League ha visto interrompersi subito il suo cammino e soprattutto in campionato non è mai riuscita a tenere il passo di quelle rivali che hanno lottato sia per lo Scudetto che per i pass che valgono una qualificazione europea.

Un’annata dunque da mettersi alle spalle e della quale far tesoro per ripetere errori che sono costati carissimo, nella quale tra i pochissimi a salvarsi c’è certamente Tijjani Reijnders.

Il centrocampista olandese ha dato un grande contributo anche in termini di goal, ma proprio le sue prestazioni e la sua costanza di rendimento, lo hanno trascinato al centro di numerose voci di mercato.