L'incredibile recupero del primo tempo di Union Berlino-Wolfsburg: 21 minuti nella prima frazione

Continuano le proteste dei tifosi in Bundesliga: quella messa in scena in Union-Wolfsburg porta a 21 minuti di recupero.

Nelle ultime settimane, la Bundesliga, e non solo, vive momenti frenetici, con gli animi delle tifoserie in subbuglio. Continuano le proteste nel calcio tedesco dopo la decisione di far entrare i fondi di private equity nello sport che, in Germania, è notoriamente legato alla partecipazione attiva (ed economica) del tifo. L'ultimo episodio è accaduto durante Union Berlino-Wolfsburg, con una protesta congiunta delle due tifoserie che ha portato a un recupero monstre. Ben 21 minuti nel solo primo tempo. L'articolo prosegue qui sotto