Il caos di Amburgo-Hannover: dallo striscione del presidente nel mirino ai catenacci alle porte, succede di tutto

Clima preoccupante in Germania: minacce al presidente Kind e Amburgo-Hannover sospesa, poi proteste per i fondi di private equity.

Semplicemente una notte di follia, non ordinaria: del genere che il calcio non dovrebbe conoscere mai. Eppure, Amburgo-Hannover, gara di Zweite Bundesliga, ha acceso il dibattito pubblico sportivo in Germania, e non solo.

Gara sospesa per quaranta minuti: e tanto caos al Volksparkstadion. A un certo punto, sugli spalti, nella zona dei tifosi dell'Hannover spunta uno striscione shock: raffigura il volto del presidente Martin Kind al centro di un mirino.

Non è stata, comunque, l'unica nota stonata di una serata destinata a entrare nella storia del calcio tedesco, come dimostra l'attenzione mediatica che, anche nel "day after", le è stata riservata in Germania.