Recupero Atalanta-Fiorentina dove vederlo: Sky, DAZN o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Atalanta e Fiorentina si sfidano nell’ultima gara della Serie A 2023-2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Cala definitivamente il sipario sulla Serie A 2023-2024 e lo fa con la sua ultima partita in programma: Atalanta-Fiorentina.

Le due squadre si affrontano in una partita valida per il 29° turno che si sarebbe dovuta giocare lo scorso 17 marzo ma che allora è stata rinviata a causa del grave malore che ha colpito il direttore generale gigliato Joe Barone, poi venuto a mancare due giorni più tardi.

Un recupero che si gioca a campionato ‘già finito’ e che vedrà protagoniste due squadre che si presenteranno all’appuntamento con morali totalmente opposti. Se infatti l’Atalanta ha recentemente messo in bacheca il suo primo trofeo europeo trionfando in finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, la Fiorentina è reduce dalla sua seconda sconfitta consecutiva in finale di Conference League: quella patita dopo i supplementari contro l’Olympiacos.

La Dea, in caso di vittoria, scavalcherebbe la Juventus e chiuderebbe il campionato al terzo posto, per i viola (già certi dell’ottavo posto) invece c’è in palio solo la possibilità di provare a chiudere al meglio il ciclo italiano.

In questa pagina tutte le informazioni su Atalanta-Fiorentina: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.