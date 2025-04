Real Madrid in ansia per Mbappé: infortunio contro l’Arsenal, finale di Coppa del Re a rischio?

Barcellona vs Real Madrid

Kylian Mbappé si è infortunato nel corso di Real Madrid-Arsenal: il tutto a pochi giorni dalla sfida di Coppa del Re con il Barcellona.

Niente ‘remuntada’ ed eliminazione già ai quarti di finale di Champions League. Il Real Madrid vede svanire quello che è da sempre il suo principale obiettivo stagionale, ma la sfida interna con l’Arsenal ha lasciato in dote anche un problema con il quale fare i conti: l’infortunio occorso a Kylian Mbappé.

L’attaccante francese è stato costretto al cambio al 75’ della sfida di ritorno poi persa con i Gunners e tutto questo a pochi giorni da un appuntamento che a questo punto acquisisce ancora più importanza: la finale di Coppa del Re con il Barcellona.

Un esame importante per il Blancos che sono staccati di quattro punti in campionato proprio dalla capolista Barça e che dunque ora possono avere proprio nella coppa un obiettivo da non fallire.