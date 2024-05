Real Madrid campione se: le combinazioni per vincere la Liga questa giornata

Il Real Madrid potrebbe laurearsi oggi campione di Spagna: le combinazioni che premierebbero la squadra di Ancelotti.

E’ il club più famoso al mondo, quello che vanta più trionfi in Europa e in Spagna e oggi potrebbe aggiungere alla sua straordinaria bacheca un altro titolo.

Il Real Madrid si appresta a vivere una giornata con la calcolatrice in mano e con la certezza di avere a disposizione il primo match point per far sua la Liga 2023-2024.

La compagine guidata da Carlo Ancelotti potrebbe infatti laurearsi campione di Spagna per la trentaseiesima volta nella sua storia e potrebbe farlo con largo anticipo.

Tutto ovviamente dipenderà da ciò che accadrà nel corso delle gare in programma questo sabato valide per il 34° turno di campionato.