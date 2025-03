Come sta il Ranking UEFA dell'Italia dopo Inter, Fiorentina, Roma e Lazio? Sogno Champions possibile

Gli ultimi aggiornamenti tengono vivo il sogno quinta squadra per la Serie A, merito soprattutto di Roma-Bilbao.

La rete di Eldor Shomurodov è importante a più livelli. Quello personale, prima di tutto. Quello di squadra, visto il 2-1 con cui la Roma si presentarà a Bilbao per conquistare i quarti di Europa League. Quello, infine, che riguarda tutto il movimento Serie A a partire dalla sua società. Sì, perchè la vittoria ottenuta contro l'Athletic può rappresentare tantissimo in termini Ranking UEFA, il modo in cui l'Italia potrebbe confermare cinque squadre in Champions anche nella prossima annata. Un discorso a cui è interessato anche il team di Ranieri.

I fatti sono noti: le due nazioni che si classificano al primo o al secondo posto nel Ranking UEFA stagionale possono portare una squadra in più nella successiva Champions rispetto al solito numero. L'idea nata nella passata annata, ha visto la Serie A come prima 'vincitrice', visto il primo posto davanti alla Germania, anch'essa con una formazione in più nell'attuale torneo.

Le eliminazioni di Milan, Bologna, Juventus e Atalanta sono state un duro colpo per l'Italia, attualmente al terzo posto all'inseguimento di Spagna e Inghilterra (quest'ultima in fuga in vetta), ma gli extratime delle squadre romane negli ottavi d'andata permettono di guardare con fiducia alle prossime partite.

E se la Fiorentina è stata l'unica sconfitta a fronte dei successi di Lazio e Inter, la vittoria della Roma assume un significato più importante proprio perché arrivata nello scontro diretto del Ranking tra Italia e Spagna.