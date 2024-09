Ranking UEFA aggiornato per campionati e nazioni: l'Italia punta a cinque squadre in Champions anche nel 2025/2026, come funziona e regolamento

Serie A e Italia puntano a cinque squadre in Champions grazie al Ranking UEFA 2024/2025: la classifica aggiornata e cosa serve nei prossimi mesi.

Al primo colpo, l'Italia e dunque la Serie A hanno sfruttato l'occasione di avere cinque squadre in Champions League nel 2024/2025.

Con l'allargamento del torneo, la UEFA ha concesso alle prime due nazioni del Ranking la possibilità di avere un team in più rispetto al solito: primo posto della Serie A e subito cinque squadre. Qualcosa a cui l'Italia punta anche per il 2025/2026.

Il regolamento non cambia per l'attuale stagione di Champions, Europa League e Conference: i primi due campionati del ranking UEFA stagionale (ottenuto con vittorie, pareggi e passaggi del turno) hanno un posto in più nella Champions League successiva rispetto al numero base.