Ranking ATP Sinner, in quale posizione di classifica è il tennista italiano?

Jannik Sinner si è da tempo guadagnato uno posto tra i migliori tennisti del pianeta: la sua posizione nel Ranking ATP.

Ha solo ventidue anni, ma si è già guadagnato un posto nella storia dello sport italiano.

Jannik Sinner ha iniziato da tempo un’inarrestabile scalata che lo ha portato ad essere non solo uno dei personaggi più amati in assoluto in Italia, ma anche uno dei tennisti più forti a livello mondiale.

I recenti risultati gli hanno di risalire il la classifica ATP e di portarsi nelle primissime posizioni con un grande traguardo nel mirino: fare sua la prima posizione e detronizzare Novak Djokovic.