Ranieri e la Roma frenata dal Fair Play Finanziario: “Volevo anche io Kolo Muani, ma non si poteva fare”

La Roma cerca continuità in campionato a Venezia: Ranieri con molti dubbi di formazione.

Per mettersi alle spalle l'eliminazione in Coppa Italia contro il Milan, la Roma sarà impegnata in trasferta contro il Venezia (match in programma domenica alle 12:30).

I giallorossi in campionato stanno vivendo un momento positivo; l'ultima sconfitta risale al 15 dicembre e sono reduci da 10 punti nelle ultime cinque gare.

Tante soluzioni diverse per Claudio Ranieri, che sta cercando di sfruttare tutta la rosa a disposizione. Chi giocherà contro il Venezia? Il tecnico ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita. Ecco le indicazioni di formazione.