Rafa Leao spinge il nuovo Milan: “Allegri ha già vinto qui e Modric porta esperienza e qualità”

Rafa Leao, in un’intervista a ‘Sky’, spiega: “Sono molto felice di Allegri, il Milan deve sempre giocare per vincere”.

Quello che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima stagione, sarà un Milan ambizioso e diverso da quello che ha deluso nell’ultima.

Il club rossonero infatti, ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri ed è al lavoro per garantire al tecnico quei giocatori che possano rendere più forte una rosa che, per forza di cose, dovrà puntare alle posizioni più importanti in campionato.

Il Milan ha già accolto Ricci e Modric, due colpi importantissimi per il centrocampo, mentre in attacco continuerà ad affidarsi sulla corsa e sulla classe di Rafael Leao.

La stella lusitana, in un’intervista rilasciata a ‘Sky’, ha parlato dei suoi obiettivi in vista della prossima annata.