Rafa Leao potrà recuperare per la Supercoppa Italiana? Le condizioni dell’attaccante del Milan

Il Milan, attraverso una nota, ha resto note quelle che sono le condizioni di Rafa Leao.

“Rafael Leao: la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".