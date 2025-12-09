Pubblicità
Rafael Leao MilanGetty Images
Leonardo Gualano

Rafa Leao potrà recuperare per la Supercoppa Italiana? Le condizioni dell’attaccante del Milan

Rafael Leao ha riportato un infortunio muscolare nel corso della sfida di campionato con il Torino: le sue condizioni in vista della Supercoppa Italiana.

La vittoria ottenuta in rimonta contro il Torino, ha lasciato in eredita al Milan tre punti pesantissimi che gli hanno consentito di riprendersi, insieme al Napoli, la vetta della classifica di Serie A, ma anche un infortunio con il quale fare i conti: quello di Rafa Leao.

Un problema ovviamente di non poco conto per Massimiliano Allegri, non solo in ottica campionato, ma anche e soprattutto Supercoppa Italiana.

Subito dopo il problema occorso, si è iniziato a parlare della possibilità che l’attaccante portoghese possa prendere parte al mini torneo che si svolgerà in Arabia Saudita tra il 18 ed il 22 dicembre.

Il Milan potrà contare regolarmente su Rafael Leao?

  • L’INFORTUNIO DI RAFA LEAO

    Nel corso della sfida con il Torino valida per il quattordicesimo turno di Serie A, Rafa Leao ha riportato un problema muscolare.

    Poco dopo la mezz’ora di gioco, l’attaccante rossonero si è toccato l’inguine destro dopo aver tentato una conclusione. Leao è poi rimasto in campo, salvo poi doversi arredare e chiedere il cambio poiché impossibilitato a proseguire.

  • LE CONDIZIONI DI RAFA LEAO

    Il Milan, attraverso una nota, ha resto note quelle che sono le condizioni di Rafa Leao.

    “Rafael Leao: la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all’adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".

  • RAFA LEAO DISPONIBILE PER LA SUPERCOPPA ITALIANA?

    L’esito degli esami ai quali Rafa Leao è stato sottoposto, hanno fatto tirare un sospiro di sollievo al Milan.

    Per Rafa Leao sono state escluse lesioni, nei prossimi giorni porterà avanti un programma riabilitativo per risolvere il problema legato all’infiammazione.

    Un infortunio non grave dunque ma che, come di consueto, andrà trattato con la giusta prudenza. L’attaccante portoghese dovrebbe saltare la prossima sfida di campionato con il Sassuolo, ma potrebbe partire con la squadra e dunque recuperare in tempo per prendere parte agli impegni di Supercoppa Italiana.

  • QUANDO GIOCA IL MILAN IN SUPERCOPPA ITALIANA

    Il Milan farà il suo esordio nella ‘Final Four’ di Supercoppa Italiana il prossimo giovedì 18 dicembre.

    La compagine rossonera sfiderà a Riad il Napoli nella prima delle due semifinali in programma.

    La squadra che uscirà vincitrice dal confronto, affronterà poi nella finale in programma il 22 dicembre una tra Bologna ed Inter. 

