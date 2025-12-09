Rafa Leao potrà recuperare per la Supercoppa Italiana? Le condizioni dell’attaccante del Milan

La vittoria ottenuta in rimonta contro il Torino, ha lasciato in eredita al Milan tre punti pesantissimi che gli hanno consentito di riprendersi, insieme al Napoli, la vetta della classifica di Serie A, ma anche un infortunio con il quale fare i conti: quello di Rafa Leao.
Un problema ovviamente di non poco conto per Massimiliano Allegri, non solo in ottica campionato, ma anche e soprattutto Supercoppa Italiana.
Subito dopo il problema occorso, si è iniziato a parlare della possibilità che l’attaccante portoghese possa prendere parte al mini torneo che si svolgerà in Arabia Saudita tra il 18 ed il 22 dicembre.
Il Milan potrà contare regolarmente su Rafael Leao?