Rabiot e McKennie infortunati: come può cambiare il centrocampo della Juventus

Massimiliano Allegri sarà costretto a rinunciare a due titolari inamovibili nelle prossime settimane: le possibili scelte del tecnico bianconero.

Una vittoria inseguita per più di un mese e ottenuta solo all’ultimo respiro.

La Juventus è tornata al successo in campionato domenica scorsa piegando in pieno recupero il Frosinone, ma quelli ottenuti ottenuti sono stati punti pagati a carissimo prezzo.

Nel corso della sfida valida per il 26° turno di campionato, si sono infortunati sia Rabiot che McKennie e questo vuol dire che per alcune settimane Massimiliano Allegri dovrà rinunciare a due elementi imprescindibili per il suo centrocampo.