Quanto costano i biglietti per Lady Gaga a Milano? Fans furiosi in vista di ottobre

In vendita i biglietti per le due date di Lady Gaga a Milano nel 2025: la prevendita e i prezzi hanno scatenato il caos.

Massimo segreto fino alla mattinata di lunedì 31 marzo, il costo dei biglietti per le due date di Lady Gaga a Milano è stato rivelato con la messa in vendita dei tagliandi.

Il prezzo dei biglietti? Esorbitante secondo la maggior parte dei fans, soprattutto per i posti più vicini al palco in cui la cantante statunitense si esibirà, sette anni dopo l'ultima volta in Italia, di cui è originaria.

Previsto all'Unipol Forum, il Mayhem Ball Tour di Lady Gaga arriva il 19 e il 20 ottobre, con migliaia di persone in attesa nell'ultimo giorno di marzo per provare ad accapparrarsi i biglietti, nonostante il fastidio per i prezzi e la solita difficoltà nell'entrare in una coda infinita senza la possibilità di sapere l'ordine.