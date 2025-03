Biglietti Lady Gaga Milano: prezzi, disponibilità e come acquistarli per le due date di ottobre 2025

La vendida dei biglietti per i due concerti di Lady Gaga a Milano è cominciata: scopriamo come fare per acquistarli online e nei punti vendita.

La vendita dei biglietti di Lady Gaga è cominciata. La caccia ai preziosi tagliandi per vedere la cantante statunitense di origine italiana è partita nella mattinata di lunedì 31 marzo, con i fans in lotta per uno dei due concerti (se non entrambi) in cui la star di musica pop si esibirà il prossimo ottobre.

I biglietti per Lady Gaga a Milano (19 e 20 ottobre 2025) sono stati messi in prevendita da lunedì, mentre la vendita generale comincerà solamente il 3 aprile al termine della prima fase.

Tra gli eventi più attesi dagli amanti della musica pop, i concerti di Lady Gaga previsti il prossimo autunno riportano la 39enne Stefani Joanne Angelina Germanotta in Italia dopo sette anni.

La cantante americana presenterà a Milano il nuovo album Mayhem (in italiano caos, confusione, distruzione), il suo ottavo album in studio uscito a fine marzo 2025. Dopo quarant'anni in cui la parola Mayhem è stata associata principalmente alla nota band black metal norvegese (di cui hanno fatto parte Euronymous, Dead e Burzum tra gli altri), ecco il nuovo progetto di Lady Gaga.