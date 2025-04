Quando si giocano i recuperi delle gare di Serie C rinviate: date ed orari ufficiali

S.S. Arezzo vs Lucchese

Serie C

La Lega Pro ha reso nota la data per i recuperi delle partite rinviate a seguito della morte di Papa Francesco.

Il calcio italiano si è fermato nel giorno della morte di Papa Francesco.

Così come comunicato dalla FIGC nel corso della mattinata di lunedì 21 aprile 2025, “d'intesa con tutte le componenti federali, sospende tutte le competizioni in programma nella giornata di oggi, dalla Serie A ai Dilettanti”.

Rinviate dunque tutte le partite dei campionati professionistici, comprese le dieci in programma per il 37° turno del Girone B del campionato di Serie C.

E’ stata la Lega Pro, proprio nel corso della giornata del 21 aprile e poche ore dopo il rinvio delle gare in programma, a rendere nota la data dei recuperi.