Le due squadre si affronteranno nella semifinale di ritorno all'Olimpico: data e ora della partita tra Lazio e Juventus.

Archiviate la gara d'andata, giocata martedì 2 aprile all'Allianz Stadium di Torino e vinta per 2-0 dalla Juventus sulla Lazio, per decidere la finalista di Coppa Italia bisognerà aspettare ancora qualche settimana.

La squadra di Igor Tudor e quella di Massimiliano Allegri infatti si affronteranno nella semifinale di ritorno in quella che sarà la quarta sfida stagionale tra le due squadre, la terza in pochissime settimane contando anche quella di campionato vinta per 1-0 dalla Lazio sabato 30 marzo.

Ma quando si gioca Lazio-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia?