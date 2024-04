Juventus-Lazio 2-0, cronaca, tabellino e voti: Chiesa-Vlahovic, bianconeri a un passo dalla finale

Grazie a un gran secondo tempo, la Juventus ha la meglio sulla Lazio nella semifinale d'andata. Ritorno a Roma il 23 aprile.

La Juventus torna al successo. E, considerando il rendimento degli ultimi tempi, questa è già una notizia. Il primo round della semifinale di Coppa Italia se lo aggiudicano i bianconeri, con un netto 2-0 rifilato alla Lazio costruito con una ripresa cinica. Insomma, un primo calcio alla crisi attendendo conferme domenica contro la Fiorentina.

Dopo aver sperimentato senza successo il 4-3-3 in campionato, Allegri torna al 3-5-2 e soprattutto ritrova Vlahovic, che farà coppia con Chiesa. In difesa fuori Rugani, rientra Gatti con Bremer e Danilo davanti a Perin. Sugli esterni confermato Cambiaso, mentre a sinistra gioca Kostic che ha smaltito l'influenza. In mezzo al campo McKennie dal 1' con Locatelli e Rabiot. Convocati anche Alcaraz e Alex Sandro, guariti dai rispettivi infortuni.

Tanti cambi rispetto alla gara di sabato anche per Tudor, che rilancia da 1' Guendouzi, Luis Alberto e Immobile. In difesa gioca Patric al posto di Casale, confermato Mandas in porta. Esterni a tutta fascia Marusic e Zaccagni, in mediana spazio anche per Vecino.

L'articolo prosegue qui sotto

In avvio, con astuzia, è Cambiaso a procurarsi potenzialmente un rigore: tolto dal VAR in quanto considerata una non giocata quella di Patric. Zaccagni, dopo un’entrata energica di Gatti, è costretto lasciare il campo a Isaksen. Lazio che ci prova con qualche conclusione dalla distanza. Gatti, diffidato e ammonito, salterà il ritorno. Traversa di Luis Alberto, primo tentativo della Vecchia Signora a fine primo tempo con Rabiot.

Nella ripresa, Cambiaso inventa e Chiesa non sbaglia. Copione, sempre a campo aperto, con McKennie a creare e Vlahovic a punire senza pietà l’incolpevole Mandas.