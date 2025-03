Qualificazioni Mondiali, i risultati: vincono Inghilterra e Finlandia, Albania sconfitta

Prima giornata di qualificazioni al Mondiale 2026, l'Albania cade contro l'Inghilterra. Sconfitta anche la Romania, vince la Bosnia.

Si parte con le qualificazioni al Mondiale 2026. In attesa dell'Italia, che prima di tutto dovrà conoscere il suo destino in Nations League, si sono giocate il 21 marzo le prime partite dei dodici gironi.

Non è riuscita l'impresa a San Marino dopo i due risultati positivi consecutivi di fine 2024, sconfitto a Cipro per 2-0. Sono finite k.o anche Romania e Albania, rispettivamente contro Bosnia-Herzegovina e Inghilterra. Successo per 2-0 per il team britannico, che ha visto il giovane Lewis-Skelly in goal alla prima presenza con la Nazionale di Tuchel, all'esordio come ct. Il raddoppio, invece, è stato ad opera del solito Harry Kane.

Comincia bene la propria avventura nelle qualificazioni Mondialia anche la Lettonia, così come la Polonia contro la Lituania. Da segnalare, infine, il successo di misura della Finlandia contro Malta, per l'ennesimo 1-0 nella prima serata di gare che porteranno 16 rappresentativa europee al Mondiale 2026 previsto in Canada, Messico e Stati Uniti.