Lewis-Skelly non ha limiti, ora anche il goal al debutto con l'Inghilterra: presente e futuro sono suoi

La stagione d'esordio di Lewis-Skelly è sempre più da sogno: dopo aver dominato in Premier, ecco la rete con l'Inghilterra.

Non sembrano esserci possibilità di un rallentamento nei prossimi mesi. O forse sì, considerando la pausa tra l'attuale e la prossima stagione. Solo davanti ad uno stop dell'annata, Myles Lewis-Skelly può fermarsi da un'ascesa cotninua e senza sosta. Ha voglia di sfondare il mondo del calcio, farlo suo in ogni ambito e dimostrare mese dopo mese la sua personalità da vendere.

Talentuoso esterno sinistro dell'Arsenal, Lewis-Skelly non smette di stupire. Non sembra avere limiti, il giovane classe 2006 che compirà 19 anni il prossimo settembre. Scelto da Tuchel per le sue prime partite da commissario tecnico dell'Inghilterra, è stato subito schierato come titolare sulla fascia sinistra, ponendo l'attenzione tutta di sè.

Lewis-Skelly doveva partire dalla panchina nella gara contro l'Albania, ma Tuchel è stato coraggioso, illuminato dall'entusiasmo del giocatore in allenamento. Entusiasta della personalità del ragazzo, il nuovo ct dell'Inghilterra ha avuto pochi dubbi, scegliendolo per la prima partita di qualificazioni ai Mondiali 2026. Il risultato? Un goal immediato, all'esordio.