Qualificazioni Mondiali, i risultati del 24 marzo: tris dell’Inghilterra alla Lettonia, bene Polonia ed Albania

Bosnia ed Erzegovina vs Cipro

Polonia vs Malta

Lituania vs Finlandia

San Marino vs Romania

Albania vs Andorra

Inghilterra vs Lettonia

Seconda vittoria in altrettante uscite per l’Inghilterra di Tuchel, a punteggio pieno anche Bosnia ed Erzegovina e Polonia.

Proseguono le qualificazioni europee ai prossimi Mondiali che si terranno nel 2026. Sono state sei le partite che si sono disputate nel corso della serata di lunedì, una sole delle quali si è chiusa con un risultato di parità.

Si tratta di Lituania-Finlandia, la gara che tra l’altro ha aperto il programma di giornata. A Kaunas ai finnici non sono bastate le due reti siglate nei primi 17’ (in goal anche Pohjanpalo su rigore) per avere la meglio, visto che i padroni di casa sono riusciti a rimontare sul 2-2 con goal del pareggio del torinista Gineitis. Un risultato che porta la Finlandia a quota 4 in un Gruppo G che vede la Polonia prima e la Lituania a 1.

Polonia dunque in vetta al raggruppamento grazie alla sua seconda vittoria in altrettante uscite. La rappresentativa polacca si è imposta per 2-0 a Varsavia contro Malta che viceversa incappa nella seconda sconfitta.

A punteggio pieno anche l’Inghilterra di Tuchel nel Gruppo K che a Wembley contro la Lettonia prima apre i giochi con un gran calcio di punizione di James nel primo tempo, poi chiude i giochi nella ripresa con Kane ed Eze per il definitivo 3-0.

Nello stesso girone rotondo 3-0 anche per l’Albania che supera come da pronostico Andorra (0 punti in due gare) e raggiunge a quota 3 la Lettonia.

Bene la Bosnia ed Erzegovina che comanda il Gruppo H grazie al secondo successo consecutivo. Dopo aver vinto in Romania, si impone in casa per 2-1 contro Cipro che dunque resta a quota 3.

Risorge proprio la Romania che si impone con un netto 5-1 sul campo di San Marino e sale dunque a 3 dopo due uscite.