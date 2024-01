Quale allenatore ha vinto più volte la Supercoppa Italiana? La classifica, Simone Inzaghi domina

Simone Inzaghi vince ancora una volta la Supercoppa Italiana e stacca tutti: nessuno come lui durante la storia del torneo.

Simone Inzaghi vince la sua terza Supercoppa Italiana di fila e diventa l'allenatore con più trofei conquistati nella storia del torneo. Dopo aver raggiunto Capello e Lippi con i successi nel torneo 2022 e 2021, il tecnico nerazzurro è ora l'unico in cima alla graduatoria

Il re di coppe, riuscito a staccare i leggendari colleghi della panchina, vincendo il trofeo con la Lazio prima ed ora con l'Inter. Nessuno come Inzaghi, capace di mettere insieme la quinta coppa della sua carriera grazie all'1-0 di Lautaro Martinez nei minuti finali della finale di Riyadh.

"Quinta Supercoppa? Sono soddisfatto per i ragazzi, per quanto lavorano" ha tagliato corto Inzaghi a proposito del record nell'intervista post gara a Mediaset. "E per la società che in questi tre anni non ci ha fatto mai mancare nulla. Poi è per i tifosi che hanno affrontato un lungo viaggio, dopo il gol siamo andati sotto la curva; era una dedica per loro”.

Inzaghi inizia il 2024 al meglio dopo aver raggiunto la finale di Champions League nel 2023. Seppur perdendola contro il favorito Manchester City, il tecnico ha dimostrato di essere un allenatore top in coppa, deciso a conquistare ora un campionato per la prima volta.

Dopo il secondo posto nel 2022, ora Inzaghi si gioca con Allegri e Pioli lo Scudetto 2024, speranzoso di poter andare avanti anche in Champions League e compiere un doppio salto verso il gotha degli allenatori nel corso della prossima primavera.

