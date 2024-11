Pulisic gioca Milan-Juventus? Le ultime sulla presenza in campo dell’americano

AC Milan vs Juventus

Paulo Fonseca deve fare i conti con i dubbi legati alle condizioni di Pulisic alla vigilia di Milan-Juventus: l’americano sarà della gara?

Messa alle spalle la sosta necessaria per gli impegni delle Nazionali, la Serie A torna protagonista e lo fa proponendo subito un attesissimo big match: quello che vedrà opposte Milan e Juventus.

Le due squadre si affronteranno a San Siro in uno degli anticipi del tredicesimo turno e in palio ci saranno ovviamente punti pesanti per la classifica.

I rossoneri, che hanno giocato una partita in meno rispetto alle rivali, puntano ad accorciare sulle prime della classe, mentre i bianconeri cercheranno quel risultati che possa consentire loro quanto meno di tornare in zona Champions.

Una partita dunque importante, alla quale non è ancora certo che prenderà parte (almeno dal 1') Christian Pulisic.