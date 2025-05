PSG-Inter 5-0 è la peggior sconfitta nella storia della Champions: in finale non era mai successo

Incredibile sconfitta dell'Inter in finale di Champions, il PSG conquista il trofeo segnando cinque reti e cambiando la storia dei tornei UEFA.

C'è sempre una prima volta, verrebbe da dire. Il problema, per i tifosi dell'Inter, è che è capitato a loro. Per la prima volta nella storia delle finali di Champions League, infatti, una squadra, ovvero quella italiana, ha perso con cinque goal di scarto. L'umiliazione sul prato dell'Allianz Arena è stata totale per la squadra di Simone Inzaghi, battuta 5-0 da un PSG per la prima volta Campione d'Europa.

Nel corso della storia della Champions c'erano state alcune sconfitte con quattro goal di scarto, tra cui quella del Barcellona, caduta malamente contro il Barcellona 1993/1994, mentre altre squadre avevano subito quattro goal riuscendo a segnare almeno uno, come successo alla Juventus contro il Real Madrid.

Anche agli albori della Champions erano arrivate brutte sconfitte in finale, persino con sette goal segnati dai vincitori, ma sempre con uno scarto minore: ora però, è arrivato un 5-0 che rimarrà, purtroppo per l'Inter, scolpito nella roccia.