Biglietti Supercoppa Europea PSG-Tottenham a Udine: quando escono, costo e come comprarli per agosto

Paris Saint-Germain vs Inter

La Champions e l'Europa League hanno i propri vincitori: a metà agosto le due squadre si sfidano per provare a conquistare la Supercoppa Europea.

Dopo il Tottenham, a Udine arriva anche il PSG. La squadra di Simone Inzaghi non c'è riuscita: il PSG ha conquistato la finalissima di Champions 2025, assicurandosi anche la possibilità di giocare la Supercoppa Europea allo Stadio Friuli il prossimo agosto dopo un secco e roboante 5-0 al team italiano. Conquistata la coppa più preziosa, per i parigini, che hanno completato il Treble di trofei, anche un altro grande evento continentale, al quale punta ovviamente anche il team londinese reduce dal successo in Europa League.

La Supercoppa Europea 2025 si gioca ad agosto a Udine, che sarà teatro del primo grande evento calcistico continentale della nuova annata. Il PSG proverà a vincere la sua prima edizione del trofeo dopo aver perso quella del 2010 contro l'Atletico Madrid, mentre il Tottenham non ha avuto mai modo di parteciparvi.

Inutile dire che per un evento così importante ci si aspetti il pienone e già da fine maggio la richiesta di biglietti per la Supercoppa Europea è stata già altissima.