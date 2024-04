Proteste della Juventus a Cagliari: la gomitata di Mina costa 2 punti di sutura ad Alcaraz

Episodio che ha lasciato diversi dubbi nelle fasi iniziali di Cagliari-Juventus: Mina ha colpito Alacaraz in piena area con una gomitata.

E’ stato una delle novità dell’ultima ora proposte da Massimiliano Allegri per Cagliari-Juventus, ma la fiducia che è stata riposta in lui non è stata totalmente ripagata.

Carlos Alcaraz è stato tra i giocatori che meno bene hanno fatto alla Unipol Domus, ma la sua prestazione potrebbe anche essere stata fortemente condizionata da quanto accaduto dopo appena 5’ di gioco.

Il centrocampista argentino infatti, nelle battute iniziali del match, è stato duramente colpito da Yerry Mina in area rossoblù e la cosa non solo gli ha provocato una ferita che ha richiesto il pronto intervento dello staff medico del club, ma ha anche portato in molti a pensare che potessero esserci gli estremi per un calcio di rigore non assegnato alla Juventus.