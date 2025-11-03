Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nel decimo turno di Serie A vedrà opposte il Sassuolo ed il Genoa.

Se i neroverdi sono reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo che ha permesso loro di spingersi fino a quota 13 punti a metà classifica, i rossoblù si presenteranno all’appuntamento da ultimi della classe e dopo una marcia di avvicinamento alla gara molto complicata.

Il Genoa, che nella giornata di sabato si è separato da Vieira, sin qui ha raccolto solo 3 punti nel torneo e proverà a ripartire con il duo composto da Murgita e Criscito in panchina.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Sassuolo-Genoa.