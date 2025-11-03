Pubblicità
Leonardo Gualano

Formazioni ufficiali Sassuolo-Genoa: chi gioca titolare e le ultime su Berardi, Pinamonti, Ekhator e Ekuban

Il Sassuolo ospita il Genoa nel decimo turno del campionato di Serie A: tutte le notizie relative alle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che nel decimo turno di Serie A vedrà opposte il Sassuolo ed il Genoa.

Se i neroverdi sono reduci dalla vittoria ottenuta sul campo del Sassuolo che ha permesso loro di spingersi fino a quota 13 punti a metà classifica, i rossoblù si presenteranno all’appuntamento da ultimi della classe e dopo una marcia di avvicinamento alla gara molto complicata.

Il Genoa, che nella giornata di sabato si è separato da Vieira, sin qui ha raccolto solo 3 punti nel torneo e proverà a ripartire con il duo composto da Murgita e Criscito in panchina.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Sassuolo-Genoa.

  • FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO

    SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

  • FORMAZIONE UFFICIALE GENOA

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vásquez; Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Thorsby, Martin; Colombo, Vitinha. All. Murgita-Criscito.

  • INDISPONIBILI SASSUOLO

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Boloca
    • Paz
    • Pieragnolo
    • Romagna
    • Satalino
    • Skjellerup

  • INDISPONIBILI GENOA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Nessuno
