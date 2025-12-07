Pubblicità
Probabili formazioni Inter-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro Martinez, Carlos Augusto, Isak e Salah

L’Inter ospita il Liverpool nella ‘Fase Campionato’ della Champions League: tutte le notizie relative alle formazioni del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che vedrà protagoniste Inter e Liverpool nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League. 

Un confronto al quale i nerazzurri arrivano dopo aver inanellato tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, mentre i reds sono reduci da due pareggi di fila e, soprattutto, sin qui sono stati protagonisti di una prima parte di stagione estremamente deludente.

Se infatti l’Inter è pianamente in corsa per lo Scudetto, la squadra di Slot è lontana dieci lunghezze dall’Arsenal capolista della Premier League.

In Champions League sono stati 12 sin qui (quattro vittorie ed una sconfitta) i punti totalizzati dai meneghini contro i 9 del Liverpool.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Liverpool.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Cristian Chivu disegnerà la sua Inter con un 3-5-2 nel quale saranno Akanji, Bisseck e Bastoni ad alzare il muro difensivo davanti a Sommer. Carlos Augusto e Luis Henrique si contendono una maglia a destra, mentre in mediana dovrebbe esserci Zielinski dal 1’ con Barella e Calhanoglu. In attacco spazio a Lautaro Martinez e Thuram.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu.

  • PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL

    Arne Slot si affiderà invece ad un 4-2-3-1 nel quale Ekitike potrebbe essere favorito su Isak in attacco. Salah potrebbe andare in panchina, in mediana toccherà a Gravenberch e Mac Allister.

    LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot.

  • INDISPONIBILI INTER

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Darmian
    • Di Gennaro
    • Dumfries
    • Palacios

  • INDISPONIBILI LIVERPOOL

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Bajcetic
    • Chambers
    • Frimpong
    • Leoni
    • Scanion
    • Williams
