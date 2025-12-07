Probabili formazioni Inter-Liverpool: chi gioca titolare e le ultime su Thuram, Lautaro Martinez, Carlos Augusto, Isak e Salah

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti diametralmente opposti, quella che vedrà protagoniste Inter e Liverpool nella sesta giornata della ‘Fase Campionato’ di Champions League.

Un confronto al quale i nerazzurri arrivano dopo aver inanellato tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia, mentre i reds sono reduci da due pareggi di fila e, soprattutto, sin qui sono stati protagonisti di una prima parte di stagione estremamente deludente.

Se infatti l’Inter è pianamente in corsa per lo Scudetto, la squadra di Slot è lontana dieci lunghezze dall’Arsenal capolista della Premier League.

In Champions League sono stati 12 sin qui (quattro vittorie ed una sconfitta) i punti totalizzati dai meneghini contro i 9 del Liverpool.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Inter-Liverpool.