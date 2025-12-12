Pubblicità
Luis Henrique InterGetty Images
Vittorio Rotondaro

Probabili formazioni Genoa-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Frendrup, Vitinha, Bisseck, Calhanoglu, Luis Henrique e Sucic

Domenica di Serie A con l'Inter che fa visita al Genoa: le scelte di formazione di De Rossi e Chivu.

Il k.o. cocente concretizzatosi nel finale del match di San Siro contro il Liverpool ha lasciato l'amaro in bocca in casa Inter, chiamata a risollevarsi nel prossimo impegno di campionato.

Nerazzurri di scena al 'Ferraris' contro il Genoa di Daniele De Rossi, la cui 'cura' sta facendo bene alle ambizioni di salvezza del 'Grifone': sarà un confronto speciale al cospetto del suo ex compagno di squadra ai tempi della Roma, Cristian Chivu.

Di seguito tutte le scelte di formazione dei due allenatori in vista del calcio d'inizio.

  • PROBABILE FORMAZIONE GENOA

    Frendrup verso il ritorno nell'undici titolare a discapito di Masini, che comunque spera nella conferma. Pochi dubbi su chi sarà il partner di Colombo in avanti: Vitinha in pole su Ekhator che insegue. Ancora out Ostigard, gioca Otoa.

    GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton-Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi.

  • PROBABILE FORMAZIONE INTER

    Chivu senza Acerbi e Calhanoglu, infortunatisi martedì sera: spazio per Bisseck e Zielinski. Quarta titolarità consecutiva sulla fascia destra per Luis Henrique, maglia anche per Sucic dopo le ultime panchine.

    INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

  • DOVE VEDERE GENOA-INTER IN TV E STREAMING

    Genoa-Inter sarà visibile su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv e non solo: anche su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

    La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

    Streaming per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, mentre l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.

  • ARBITRO GENOA-INTER: LA DESIGNAZIONE COMPLETA

    • Arbitro: Doveri
    • Assistenti: M. Rossi e Bercigli
    • Quarto uomo: Fourneau
    • VAR: Camplone
    • AVAR: Abisso
