Probabili formazioni Genoa-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Frendrup, Vitinha, Bisseck, Calhanoglu, Luis Henrique e Sucic

Genoa-Inter sarà visibile su DAZN tramite l'app disponibile per smart tv e non solo: anche su console di gioco e dispositivi come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita sarà trasmessa anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Streaming per tutti gli abbonati Sky su Sky Go, mentre l'altra opzione è offerta dall'acquisto del 'Pass Sport' presente sulla piattaforma NOW.