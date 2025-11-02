Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dzeko FiorentinaGetty Images
Leonardo Gualano

Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, Camarda e Stulic

La Fiorentina ospita il Lecce nel decimo turno di Serie A: le notizie sulle formazioni del del match.

Pubblicità

Sarà un vero e proprio scontro diretto, quello che nel decimo turno di campionato vedrà opposte all’Artemio Franchi Fiorentina e Lecce.

I gigliati si presenteranno all’appuntamento da penultimi in classifica, con appena quattro punti totalizzati, ancora alla ricerca del loro primo successo nel torneo e dopo essere stati superati a San Siro dall’Inter con un netto 3-0 nella loro ultima uscita.

Sei invece i punti del Lecce, che è reduce da una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, arrivata nonostante una buonissima prestazione e dopo aver fallito un calcio di rigore con Camarda.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Lecce.

  • FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Ndour, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Kean, Dzeko. All. Pioli.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE LECCE

    LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Banda, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Viti

    INDISPONIBILI

    • Gosens
    • Lamptey

  • INDISPONIBILI LECCE

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INDISPONIBILI

    • Jean
    • Perez
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Lecce crest
Lecce
LEC