Formazioni ufficiali Fiorentina-Lecce: chi gioca titolare e le ultime su Gudmundsson, Kean, Camarda e Stulic

Sarà un vero e proprio scontro diretto, quello che nel decimo turno di campionato vedrà opposte all’Artemio Franchi Fiorentina e Lecce.

I gigliati si presenteranno all’appuntamento da penultimi in classifica, con appena quattro punti totalizzati, ancora alla ricerca del loro primo successo nel torneo e dopo essere stati superati a San Siro dall’Inter con un netto 3-0 nella loro ultima uscita.

Sei invece i punti del Lecce, che è reduce da una sconfitta per 1-0 contro il Napoli, arrivata nonostante una buonissima prestazione e dopo aver fallito un calcio di rigore con Camarda.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Lecce.