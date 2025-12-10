Probabili formazioni Fiorentina-Dinamo Kiev: chi gioca titolare e le ultime su Ndour, Kean, Piccoli e Dzeko

Reduce dall’ennesima sconfitta, quella patita sul campo del Sassuolo, della sua prima parte di campionato da incubo, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo con l’obiettivo non solo di risalire la classifica della fase campionato di Conference League, ma anche di trovare quel risultato che possa darle un po’ di sollievo.

Avversario nella sfida valida per la quinta giornata della ‘Fase Campionato’ sarà la Dinamo Kiev, altra squadra che sta vivendo una stagione molto complicata. La cosa è confermata dal sesto posto attuale nel campionato ucraino e da un cammino europeo che sin qui parla di ben tre sconfitte ed un unico successo.

Un serie di risultati che gli sono dunque valsi sin qui appena tre punti in classifica, contro i sei dei gigliati che, a causa delle ultime due battute d’arresto consecutive contro Mainz e AEK, sono usciti dalle quelle posizioni che valgono l’accesso diretto al prossimo turno.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Dinamo Kiev.