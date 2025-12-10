Pubblicità
ACF Fiorentina v SK Sigma Olomouc - UEFA Conference League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport
Leonardo Gualano

Probabili formazioni Fiorentina-Dinamo Kiev: chi gioca titolare e le ultime su Ndour, Kean, Piccoli e Dzeko

La Fiorentina ospita la Dinamo Kiev nella ‘Fase Campionato’ della Conference League: tutto sulle formazioni del match.

Reduce dall’ennesima sconfitta, quella patita sul campo del Sassuolo, della sua prima parte di campionato da incubo, la Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo con l’obiettivo non solo di risalire la classifica della fase campionato di Conference League, ma anche di trovare quel risultato che possa darle un po’ di sollievo.

Avversario nella sfida valida per la quinta giornata della ‘Fase Campionato’ sarà la Dinamo Kiev, altra squadra che sta vivendo una stagione molto complicata. La cosa è confermata dal sesto posto attuale nel campionato ucraino e da un cammino europeo che sin qui parla di ben tre sconfitte ed un unico successo.

Un serie di risultati che gli sono dunque valsi sin qui appena tre punti in classifica, contro i sei dei gigliati che, a causa delle ultime due battute d’arresto consecutive contro Mainz e AEK, sono usciti dalle quelle posizioni che valgono l’accesso diretto al prossimo turno.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Fiorentina-Dinamo Kiev.

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli non dovrebbe rinunciare alla difesa a tre, ma potrebbe proporre diverse novità. In mediana Nicolussi Caviglia e Ndour verso due maglie da titolare, in attacco toccherà alla coppia composta da Dzeko e Piccoli. Possibile chance per Viti in difesa.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Dzeko, Piccoli. All. Vanoli.

  • PROBABILE FORMAZIONE DINAMO KIEV

    Kostyuk si affiderà ad un 4-3-3 nel quale Ponomarenko dovrebbe essere il perno centrale di un tridente offensivo completato da Redushko e Voloshyn. In difesa Karavaeb e Vicharenko presidieranno gli esterni.

    DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Karavaev, Zakharchenko, Thiare, Vivcharenko, Pikhalyonov, Yatsyk, Mihaylenko; Redushko, Ponomarenko, Voloshyn. all. Kostyuk.

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Fazzini
    • Gosens
    • Lamptey

  • INDISPONIBILI DINAMO KIEV

    SQUALIFICATI

    • Nessuno

    INFORTUNATI

    • Brazhko
    • Buyalskyi
    • Popov
    • Yarmolenko
