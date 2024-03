L’attaccante del Bologna è stato costretto a lasciare il campo al 79’ della sfida con l’Inter: le sue condizioni sono da valutare.

Una serata complicata per il Bologna, una delle pochissime nel corso di questa stagione.

La compagine felsinea infatti cade in casa contro l’Inter, tornando ad assaporare l’amaro gusto della sconfitta in campionato (non gli accadeva dallo scorso 14 gennaio), e soprattutto si ritrova costretta a fare i conti con il possibile infortunio occorso a Joshua Zirkzee.

L’attaccante olandese infatti ha lasciato il campo al minuto 79 ed ora le sue condizioni sono da valutare.