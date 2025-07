Possibile destinazione a sorpresa per Thomas Muller: arriva un’offerta importante dall’Europa

Chiusa la lunghissima avventura al Bayern, Thomas Muller è alla ricerca da una squadra dalla quale ripartire: la MLS non è l’unica opzione.

Quella giocata recentemente contro il PSG, è stata una partita che non ha solo messo fine al cammino del Bayern Monaco nel Mondiale per Club, ma che ha chiuso un’epoca.

Thomas Muller infatti, dopo venticinque anni di militanza interrotta, ha giocato la sua ultima gara con la maglia della compagine bavarese addosso.

Lo ha fatto a 35 anni e dopo oltre 750 presenze e ad aver vinto tutto ciò che si può vincere. Il campione tedesco è ora chiamato a trovare una squadra dalla quale ripartire e, sebbene negli ultimi tempi per lui si sia parlato soprattutto di un possibile approdo in MLS, c’è anche un club europeo che si è fatto avanti per assicurarsi il suo cartellino.