Possibile asta per Huijsen: non solo il Real Madrid, su di lui anche tre big di Premier League

L’ex difensore dalla Juventus potrebbe diventare uno dei protagonisti assoluti della sessione estiva di calciomercato.

Quello di Dean Huijsen è uno dei nomi del momento. Ormai non passa giorno in cui non si parli del suo futuro e della possibilità che possa diventare uno dei grandi protagonisti della sessione estiva di calciomercato.

Nel corso degli ultimi mesi ha fatto benissimo con il Bournemouth e quanto proposto in Premier League lo ha portato fino nel giro della Nazionale maggiore spagnola, con la quale ha esordito nei giorni.

Huijsen nel mirino di alcuni tra i più importanti club europei e presto potrebbe scatenarsi una vera e propria asta per il suo cartellino.