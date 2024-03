Posch out per Empoli-Bologna: perché il difensore rossoblù non è stato convocato

A sorpresa non risulta il nome di Stefan Posch nella lista dei convocati di Thiago Motta: il difensore austriaco non è infortunato.

Reduce dalla sconfitta patita in casa contro l’Inter, la prima in campionato dopo quasi due mesi, il Bologna si appresta a tornare in campo per affrontare l’Empoli nell’anticipo del 29° turno di Serie A.

Una sfida importante perché metterà in palio punti fondamentali per la zona salvezza (i toscani hanno una lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto), quanto per la corsa che conduce ad una qualificazione Champions (i felsinei sono attualmente quarti a +3 sulla Roma).

Per l’occasione Thiago Motta, oltre che sui lungodegenti Karlsson e Soumaoro, non potrà contare su Zirkzee e su Posch.

Proprio l’assenza del difensore austriaco ha colto molti di sorpresa.