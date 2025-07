Porte girevoli alla Juventus: l’addio di Nico Gonzalez può portare Sancho

Sancho è uno degli obiettivi che la Juve ha individuato per il suo reparto offensivo: l’addio di Nico Gonzalez renderebbe la strada in discesa.

Quando la Juventus il 25 agosto 2024 ha annunciato il suo acquisto, sono stati in molti a parlare di un acquisto potenzialmente molto importante. Assicurandosi Nico Gonzalez infatti, il club bianconero aveva messo a disposizione di Thiago Motta, un giocatore che conosceva già alla perfezione la Serie A e che, nel corso della sua avventura alla Fiorentina, aveva dimostrato di saper fare la differenza nel calcio italiano.

Uno di quei colpi che hanno alzato la media voto del mercato della Vecchia Signora, ma le cose non sono andate come previsto. Quella dell’argentino è stata una stagione all’ombra della Mole, scivolata via tra infortuni, qualche equivoco di natura tattica e poche prestazioni di rilievo.

Oggi, a meno di un anno dal comunicato ufficiale che sanciva il suo trasferimento a Torino, Nico Gonzalez sembra già ad un passo dal chiudere la sua esperienza in bianconero.

L'articolo prosegue qui sotto

Ad attenderlo potrebbe esserci una nuova avventura lontano dall’Italia e, guardando il tutto dal punto di vista della Juve, la possibilità di rientrare dei soldi spesi e di liberare un posto sugli esterni per quello che è da tempo un vecchio pallino: Jadon Sancho.