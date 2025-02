Porte girevoli all’Inter: Buchanan ufficiale al Villarreal, in arrivo Zalewski dalla Roma

L’Inter è vicina a chiudere per Nicola Zalewski della Roma: intanto ha ufficializzato il passaggio di Buchanan al Villarreal.

Si attendeva solo l’annuncio ufficiale di rito e adesso c’è anche quello: Tajon Buchanan saluta l’Inter e la Serie A per trasferirsi in Spagna al Villarreal.

L’esterno canadese, che nel corso di questa stagione, complice anche un infortunio che l’ha costretto ai box per alcuni mesi, non ha avuto molte chance di mettersi in mostra, riparte dunque dalla Liga con l’obiettivo di rilanciarsi.

Ad ufficializzare il buon esito dell’operazione è stata l’Inter attraverso una nota.