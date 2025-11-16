Poker della Norvegia all’Italia a San Siro, Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi, ripartiamo dal primo tempo”

Si chiude con una sconfitta il cammino dell'Italia nel Gruppo I di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del 2026.
La compagine Azzurra infatti, a San Siro si arrende ad una Norvegia che chiude il suo percorso a punteggio pieno e legittima ulteriormente la sua qualificazione diretta.
Alla nostra Nazionale non è bastato il goal del vantaggio siglato da Pio Esposito per avere la meglio e chiudere il girone a pari punti (ma con una differenza reti nettamente sfavorevole) visto che gli ospiti nella ripresa hanno ribaltato la situazione con Nusa, una doppietta del solito scatenato Haaland e Larsen imponendosi dunque per 4-1.
Rino Gattuso, alla sua prima sconfitta da commissario tecnico, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni della Rai dopo il triplice fischio finale.