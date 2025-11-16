Pubblicità
Gennaro Gattuso Italy Norway World Cup 2026 European qualificationGetty
Leonardo Gualano

Poker della Norvegia all’Italia a San Siro, Gattuso: “Chiediamo scusa ai tifosi, ripartiamo dal primo tempo”

Il commissario tecnico, Rino Gattuso, commenta la sconfitta patita dall’Italia contro la Norvegia: "Ripartiamo da un primo tempo nel quale ci siamo fatti valere".

Si chiude con una sconfitta il cammino dell'Italia nel Gruppo I di qualificazione ai prossimi Campionati del Mondo del 2026.

La compagine Azzurra infatti, a San Siro si arrende ad una Norvegia che chiude il suo percorso a punteggio pieno e legittima ulteriormente la sua qualificazione diretta.

Alla nostra Nazionale non è bastato il goal del vantaggio siglato da Pio Esposito per avere la meglio e chiudere il girone a pari punti (ma con una differenza reti nettamente sfavorevole) visto che gli ospiti nella ripresa hanno ribaltato la situazione con Nusa, una doppietta del solito scatenato Haaland e Larsen imponendosi dunque per 4-1.

Rino Gattuso, alla sua prima sconfitta da commissario tecnico, ha commentato la prova della sua squadra ai microfoni della Rai dopo il triplice fischio finale.

  • "CHIEDIAMO SCUSA AI TIFOSI"

    “Dobbiamo chiedere scusa ai nostri tifosi perché il 4-1 è un risultato pesante. Peccato perché il primo tempo era stato molto buono e siamo stati squadra vera. Il secondo tempo è stato meno buono e la delusione più grande è questa. Ci lecchiamo le ferite, complimenti a loro e ci scusiamo. Dobbiamo ripartire dal primo tempo perché ci siamo fatti valere, nella ripresa abbiamo fatto tantissima fatica”.

  • "COMPATTI NEL PRIMO TEMPO"

    “Siamo mancati sulle distanze, nel primo tempo eravamo più compatti ed abbiamo sempre pressato con le posizioni giuste. Abbiamo dato a loro campo nella ripresa”.

  • "IMPAURITI AL PRIMO TIRO LORO"

    “Nel primo tempo abbiamo fatto cose importanti, siamo stati squadra, ma non può venirci il braccino alla prima difficoltà. Ci siamo impauriti quando loro hanno fatto il primo tiro in porta nel secondo tempo, lì la partita è cambiata”. 