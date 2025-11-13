Pubblicità
France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Poker all’Ucraina, la Francia festeggia: c’è la matematica qualificazione ai Mondiali del 2026

Ci sarà anche la Francia ai Mondiali del 2026: a certificare la qualificazione è stato il 4-0 di Parigi all’Ucraina.

Serata di verdetti doveva essere, e serata di verdetti è stata per molti, compresa la Francia.

La Nazionale transalpina, infatti, si è assicurata la qualificazione ai Mondiali del 2026.

Lo ha fatto con una partita di anticipo rispetto alla fine del suo percorso e tra le mura amiche del Parco dei Principi, dove si è imposta per 4-0 sull’Ucraina.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    LE SERVIVA UNA VITTORIA

    La Francia si era presentata all’appuntamento consapevole del fatto di essere totalmente padrona del proprio destino.

    Alla rappresentativa guidata da Didier Deschamps, infatti, bastava una vittoria contro l’Ucraina per assicurarsi il primo posto nel Gruppo D.

    Missione compiuta per i Bleus, che dunque si presenteranno ai prossimi Mondiali come una delle squadre favorite.

  • IL 4-0 ALL’UCRAINA

    La Francia ha dominato la partita fin dalle primissime battute, creandosi in varie occasioni i presupposti per il vantaggio soprattutto con Mbappé e Barcola, che ha anche colpito un palo, ma nonostante il 75% di possesso palla, nel primo tempo si è infranta contro l’attenta difesa dell’Ucraina.

    Il discorso si è fatto in discesa solo dal 55’ in poi, quando Mbappé ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di Mykhavko ai danni di Olise.

    Lo stesso attaccante del Bayern ha poi siglato il goal del 2-0 al 76’, mentre all’83’ Mbappé ha trovato la doppietta personale con una conclusione dalla corta distanza.

    A chiudere definitivamente i giochi è stato poi Ekitike all’88’ dopo un perfetto uno-due con Mbappé.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIER-FRA-UKRAFP

    PERCORSO QUASI NETTO

    La Francia ha dominato il Gruppo D compiendo un percorso quasi netto.

    La rappresentativa transalpina, infatti, ha vinto quattro delle cinque partite giocate, venendo fermata sul pareggio dalla sola Islanda nell’uscita precedente (2-2).

    Per i Bleus 13 goal segnati a fronte di 3 subiti, quando resta da giocare una sola partita: quella con l’Azerbaigian, a questo punto totalmente ininfluente.

  • UCRAINA-ISLANDA, SFIDA PER IL SECONDO POSTO

    Più aperto il discorso relativo al secondo posto nel Gruppo D, che garantisce l’accesso ai playoff.

    L’Islanda, grazie al successo sull’Azerbaigian, si è portata a quota 7 raggiungendo l’Ucraina, ma con una differenza reti nettamente migliore (+4 contro -3).

    A decidere tutto sarà lo scontro diretto che si giocherà domenica a Varsavia, con gli islandesi che potranno contare sul vantaggio dei due risultati utili a disposizione.

