Poker all’Ucraina, la Francia festeggia: c’è la matematica qualificazione ai Mondiali del 2026

La Francia ha dominato la partita fin dalle primissime battute, creandosi in varie occasioni i presupposti per il vantaggio soprattutto con Mbappé e Barcola, che ha anche colpito un palo, ma nonostante il 75% di possesso palla, nel primo tempo si è infranta contro l’attenta difesa dell’Ucraina.

Il discorso si è fatto in discesa solo dal 55’ in poi, quando Mbappé ha trasformato un calcio di rigore assegnato per fallo di Mykhavko ai danni di Olise.

Lo stesso attaccante del Bayern ha poi siglato il goal del 2-0 al 76’, mentre all’83’ Mbappé ha trovato la doppietta personale con una conclusione dalla corta distanza.

A chiudere definitivamente i giochi è stato poi Ekitike all’88’ dopo un perfetto uno-due con Mbappé.