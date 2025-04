Pogba potrebbe ripartire dagli Stati Uniti e dalla MLS: contatti già avviati

Secondo quanto riportato dal ‘Washington Post’, il D.C. United si sarebbe garantito i diritti di prelazione per la MLS per arrivare a Pogba.

Paul Pogba potrebbe ripartire dagli Stati Uniti e dalla MLS.

L’ex centrocampista della Juventus, che è svincolato dallo scorso 15 novembre, è ancora alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire.

Negli ultimi mesi si è parlato di una sua possibile permanenza in Europa o di un possibile approdo in Saudi Pro League ma, secondo quanto riportato dal ‘Washington Post’, un club che si è già mosso in maniera molto concreta per assicurarsi il suo cartellino è il D.C. United.