Pogba già leader al Monaco: va dai tifosi presenti sugli spalti per chiedere “più atmosfera”

Seconda presenza consecutiva in una partita ufficiale per Paul Pogba dopo il suo rientro.
Il campione francese infatti, è stato tra i protagonisti della sfida che ha visto il suo Monaco imporsi per 1-0 sul PSG nel quattordicesimo turno di Ligue 1.
L’ex centrocampista della Juventus non ha avuto a disposizione un minutaggio tale da consentirgli di mettersi particolarmente in mostra, ma è riuscito comunque a far parlare di sé, con un gesto che dimostra come sia già diventato uno dei leader della compagine del Principato.