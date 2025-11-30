Pubblicità
Paul Pogba MonacoGetty
Leonardo Gualano

Pogba già leader al Monaco: va dai tifosi presenti sugli spalti per chiedere “più atmosfera”

L’ex centrocampista della Juventus ha giocato contro il PSG la sua seconda partita stagionale: dopo la vittoria, l’appello ai tifosi del Monaco.

Seconda presenza consecutiva in una partita ufficiale per Paul Pogba dopo il suo rientro.

Il campione francese infatti, è stato tra i protagonisti della sfida che ha visto il suo Monaco imporsi per 1-0 sul PSG nel quattordicesimo turno di Ligue 1.

L’ex centrocampista della Juventus non ha avuto a disposizione un minutaggio tale da consentirgli di mettersi particolarmente in mostra, ma è riuscito comunque a far parlare di sé, con un gesto che dimostra come sia già diventato uno dei leader della compagine del Principato.

  • QUATTRO MINUTI DI GIOCO

    Pogba, che lo scorso 22 novembre è tornato a giocare una partita ufficiale dopo una prima parte di stagione travagliata e soprattutto dopo più di due anni di assenza dai campo, contro il PSG ha collezionato la sua seconda presenza da quando veste la maglia del Monaco.

    L’ex Juve, nella sfida contro il PSG, è stato gettato nella mischia all’86’ in sostituzione di Minamino, quando la sua squadra era già in vantaggio per 1-0, ma anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione rimediata pochi minuti prima da Keher.

    Per Pogba un minutaggio simile a quello totalizzato nella partita persa per 4-1 con il Rennes, visto che in quella occasione ha fatto il suo ingresso in campo all’85’.

  • “MAGGIORE ATMOSFERA!”

    Pogba ha fatto parlare più per ciò che ha fatto dopo la partita, che per quanto riuscito a fare nei pochi minuti nei quali è stato in campo.

    Dopo il triplice fischio finale infatti, si è recato sugli spalti per salutare i tifosi e per invitarli a fare più tifo nel corso delle partite (quelli del Monaco sono considerati tra i meno caldi della Ligue 1.

    “Siamo tutti insieme sulla stessa barca e non ci arrendiamo. Ascoltate, dobbiamo creare più atmosfera!”.

  • “ORA DOVETE DARE IL MASSIMO”

    La richiesta di Pogba non è passata inascoltata, tanto che pronta è stata la risposta di uno dei leader della tifoseria del Monaco.

    “Non preoccupatevi, noi l’atmosfera la creiamo da 30 anni, amico! Ora date il massimo ragazzi!”.

  • IL MONACO RISALE IN CLASSIFICA

    Quello del Monaco è stato un inizio di stagione complicato.

    La squadra del Principato ha mostrato ottime cose a livello offensivo ma, con 25 goal subiti, ha una delle peggiori difese del torneo.

    Una cosa che si è tradotta in ben cinque sconfitte, accompagnate da sette vittorie e due pareggi. 

    Il Monaco, con il PSG è tornato a vincere dopo tre battute d’arresto consecutive, portandosi momentaneamente al sesto posto in classifica. 

