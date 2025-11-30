Pogba già leader al Monaco: va dai tifosi presenti sugli spalti per chiedere “più atmosfera”

Pogba ha fatto parlare più per ciò che ha fatto dopo la partita, che per quanto riuscito a fare nei pochi minuti nei quali è stato in campo.

Dopo il triplice fischio finale infatti, si è recato sugli spalti per salutare i tifosi e per invitarli a fare più tifo nel corso delle partite (quelli del Monaco sono considerati tra i meno caldi della Ligue 1.

“Siamo tutti insieme sulla stessa barca e non ci arrendiamo. Ascoltate, dobbiamo creare più atmosfera!”.