Pochi minuti e nessun goal: Origi vicino a lasciare il Nottingham Forest

Potrebbe essere già giunta al capolinea l’avventura di Divock Origi al Nottingham Forest: il suo cartellino è ancora di proprietà del Milan.

Meno di cinque mesi. Tanto sembra destinata durare l’avventura di Divock Origi al Nottingham Forest.

L’attaccante belga, il cui cartellino è ancora di proprietà del Milan, ha fatto il suo ritorno in Premier League la scorsa estate dopo un’annata complicatissima vissuta in rossonero con l’obiettivo di rilanciarsi, ma le cose sin qui non sono andate come si immaginava.

Le sue prestazioni non sono state all’altezza delle aspettative e per tale motivo per lui, già nel corso della sessione invernale di calciomercato, potrebbero spalancarsi le porte per un clamoroso addio.