Playoff Serie C girone B, squadre e partite: date, regolamento in caso di pari e orari

La Virtus Entella è promossa in Serie B, mentre le squadre dal secondo all'undicesimo posto giocano i playoff: in palio l'ultima promozione.

Dopo il girone A, si conclude anche il gruppo B della Serie C 2024/2025. Gli ultimi 90 minuti, andati in scena il 27 aprile, hanno disegnato le partite che si disputeranno ai playoff, così come quelle dei playout per evitare la retrocessione in Serie D.

La vincitrice del gruppo B, la Virtus Entella, è promossa direttamente in Serie B, mentre le squadre dal secondo al decimo posto giocheranno i lungi playoff per provare ad ottenere l'ultimo posto rimasto, utile per partecipare alla seconda serie 2025/2026.

I playoff del girone B cominceranno con tre partite, alle quali partecipano le squadre dal quinto al decimo posto, mentre la quarta e la terza in classifica entreranno in gioco nei turni successivi.